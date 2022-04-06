На 6 квітня погоджено 11 гумкоридорів, – Верещук

6 квітня 2022 , 10:28
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В Україні 6 квітня погодили роботу 11 гуманітарних коридорів. Вони діятимуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про маршрути розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Сьогодні вдалося евакуювати у безпечні місця майже 4 тисячі українців, – Верещук

Евакуаційні коридори

  • З Маріуполя до Запоріжжя – на власному транспорті.
  • З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, але також відправлять автобуси із Запоріжжя.
  • З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
  • З Енергодара до Запоріжжя – на власному транспорті.
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Люди їхатимуть на власному транспорті, а також відправлять автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
  • З Мелітополя до Запоріжжя. На власному транспорті та відправлять автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
  • З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
  • З Лисичанська до Бахмута. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
  • З Попасної до Бахмута. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
  • З Рубіжного до Бахмута.
  • З селища Гірське до Бахмута. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13

До речі – Макрон заявив, що евакуація з Маріуполя неможлива після розмови з Путіним:

 

Автор: Ольга Музика