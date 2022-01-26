6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

26 січня 2022 , 15:03
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Джерело:

Global Firepower

Українська армія – одна з найсильніших у світі. ЗСУ піднялися у відповідному рейтингу й наразі посідають 6 сходинку в Європі.

У загальному світовому рейтингу наша держава посідає 22 сходинку. Зазначимо, що Збройним силам України вдалося піднятися на 3 позиції від осені 2021 року.

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Найсильніші армії в Європі:

  • Франція – 7 місце у світовому рейтингу;
  • Велика Британія – 8 місце;
  • Італія – 11 місце;  
  • Німеччина – 16 місце;
  • Іспанія – 19 місце ;
  • Україна – 22 місце.
​Зверніть увагу! Українці найбільше довіряють армії (72%) та волонтерам (68%). Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного на початку грудня 2021 року.

Армія США – найсильніша у світі 

Американська армія очолює список найсильніших у світі. Слідом за нею – Росія. На третій сходинці збройні сили Китаю. Далі у спискувійська Індії, Японії та Південної Кореї.

Натомість найслабші армії –  у Бутана, частково визнаної республіки Косово, Сомалі, Ліберії та Сьєрра-Леоне.      

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Автор: Ірина Буртик