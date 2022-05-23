6-місячну дівчинку ґвалтували чайною ложкою, – Денісова про страшні звірства росіян проти дітей
23 травня 2022 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Російські солдати не мають абсолютно жодного розуміння людяності. Подекуди вони скоїли злочини, мотивацію яких просто неможливо зрозуміти.
Зґвалтування – один з найбільш поширених злочинів, які скоюють російські окупанти в Україні. На жаль, російські нелюди готові знущатися навіть з маленьких дітей та літніх людей.
Важливо знати Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його