6-місячну дівчинку ґвалтували чайною ложкою, – Денісова про страшні звірства росіян проти дітей

Російські солдати не мають абсолютно жодного розуміння людяності. Подекуди вони скоїли злочини, мотивацію яких просто неможливо зрозуміти.

Зґвалтування – один з найбільш поширених злочинів, які скоюють російські окупанти в Україні. На жаль, російські нелюди готові знущатися навіть з маленьких дітей та літніх людей.

Важливо знати Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Окупанти ґвалтують маленьких дітей