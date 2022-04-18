"6-й пакет санкцій має містити нафтове ембарго": Кулеба поговорив з мальтійським колегою

Дмитро Кулеба поспілкувався з міністром закордонних справ Мальти Яном Боргом. Зокрема він наголосив на тому, що у шостому пакеті санкцій має бути нафтове ембарго.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба продовжує заручатися підтримкою колег по всьому світу. Так, у розмові з міністром закордонних справ Мальти Яном Боргом він обговорив наступний пакет санкцій.

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У шостому пакеті санкцій має бути нафтове ембарго

Також Дмитро Кулеба подякував Мальті за підтримку п'яти попередніх раундів санкцій ЄС проти Росії. Водночас у розмові з Яном Боргом він підкреслив, що у майбутньому пакеті санкцій неодмінно повинне бути нафтове ембарго проти Росії.

Нагадаємо, що 8 квітня запровадили 5 пакет санкцій. Він передбачає заборону на імпорт вугілля й іншого твердого палива, закриття доступу до європейських портів, заборону на роботу транспортних компаній з Росії та Білорусі, а також низку інших обмежень для фінансових установ і банків.

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