6 постраждалих через ракетний удар по висотці Києва госпіталізували

З житлового будинку по проспекту Лобоновського, 6 А, в який влучила ракета Росії, вже евакуювали 80 осіб. З них 6 осіб травмовано, їх госпіталізували до лікарні.

Рятувальники продовжують оглядати приміщення та евакуйовувати людейз житлового будинку.

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За даними ДСНС, існує загроза руйнування 22 – 23 поверху зруйнованого будиінку.



Рятувальники евакуйовують людей з будинку, куди влучила ракета / Фото ДСНС

У районі Жулян, що у Києві, російська ракета влучила у багатоповерхівку в Солом'янському районі на початку проспекту Лобановського. Окупанти вгатили у 17 та 18 поверхи. Попередньо, жертв немає.

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Текст публікації ДСНС:

Київ уточнена інформація. Станом на 11:40 в житловому будинку по проспекту Лобоновського 6 А, підрозділами ДСНС евакуйовано 80 осіб та травмовано 6 осіб, яких госпіталізовано до лікарні. Існує загроза руйнування 22 – 23 поверху.