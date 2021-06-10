6 суддів КСУ заблокували роботу суду, вимагаючи повернути Тупицького

10 червня 2021 , 15:51
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Джерело:

телеграм Ольги Совгирі

Шестеро суддів Конституційного суду 10 червня заблокували засідання Великої палати суду. Вони вимагають забезпечити участь відстороненого судді Олександра Тупицького в засіданнях.

Судді в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих справ. Цю інформацію оприлюднила представниця Верховної Ради у КСУ нардепка Ольга Совгиря.

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Судді заблокували роботу КСУ

Нардепка розповіла, що згідно з проєктом порядку денного засідань Конституційного Суду України 8 і 10 червня мав продовжити розгляд низки резонансних справ:

  • щодо медичної реформи,
  • пенсійного забезпечення державних службовців,
  • а також функціонування української мови як державної.

Вона зазначила, що розгляд справ за відповідними конституційними поданнями так і не відбувся. Тому що роботу КСУ заблокували 6 суддів.

Основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях Олександра Тупицького, який указом президента від 27 березня 2021 року був звільнений з посади судді Конституційного Суду України,
– заявила Ольга Совгиря.

Видання "Інтерфакс-Україна" оприлюднило список цих суддів:

  • Віктор Городовенко,
  • Ірина Завгородня,
  • Віктор Кривенко,
  • Олександр Литвинов,
  • Сергій Сас,
  • Петро Філюк.

Видання також пише, у пресслужбі КСУ розповіли, що поки секретаріат не має такої інформації. Адже це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не можуть. 

Коротко про справу Олександра Тупицького

  • На початку 2021 року ДБР повідомило Олександру Тупицькому про підозру в наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка.
  • Слідчі стверджують, що в жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.
  • Він хотів, щоб той відмовився від показів або надав неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення і махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.
  • Володимир Зеленський наприкінці 2020 року видав указ, яким на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду.  На початку 2021 року президент відсторонив його вдруге.
  • У березні 2021 року Зеленський взагалі скасував указ Януковича про його призначення.


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