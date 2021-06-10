6 суддів КСУ заблокували роботу суду, вимагаючи повернути Тупицького

Шестеро суддів Конституційного суду 10 червня заблокували засідання Великої палати суду. Вони вимагають забезпечити участь відстороненого судді Олександра Тупицького в засіданнях.

Судді в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих справ. Цю інформацію оприлюднила представниця Верховної Ради у КСУ нардепка Ольга Совгиря.

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Судді заблокували роботу КСУ

Нардепка розповіла, що згідно з проєктом порядку денного засідань Конституційного Суду України 8 і 10 червня мав продовжити розгляд низки резонансних справ:

щодо медичної реформи,

пенсійного забезпечення державних службовців,

а також функціонування української мови як державної.

Вона зазначила, що розгляд справ за відповідними конституційними поданнями так і не відбувся. Тому що роботу КСУ заблокували 6 суддів.

Основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях Олександра Тупицького, який указом президента від 27 березня 2021 року був звільнений з посади судді Конституційного Суду України,

– заявила Ольга Совгиря.

Видання "Інтерфакс-Україна" оприлюднило список цих суддів:

Віктор Городовенко,

Ірина Завгородня,

Віктор Кривенко,

Олександр Литвинов,

Сергій Сас,

Петро Філюк.

Видання також пише, у пресслужбі КСУ розповіли, що поки секретаріат не має такої інформації. Адже це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не можуть.

Коротко про справу Олександра Тупицького

На початку 2021 року ДБР повідомило Олександру Тупицькому про підозру в наданні неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Слідчі стверджують, що в жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова, підкупив свідка.

Він хотів, щоб той відмовився від показів або надав неправдиві свідчення у кримінальному провадженні щодо привласнення і махінацій з активами Зуївського енергомеханічного заводу.

Володимир Зеленський наприкінці 2020 року видав указ, яким на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади очільника Конституційного Суду. На початку 2021 року президент відсторонив його вдруге.

У березні 2021 року Зеленський взагалі скасував указ Януковича про його призначення.



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