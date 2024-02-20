Ракетна засідка: як удалось збити 6 ворожих літаків за 3 дні

Протягом 3 днів українські військові збили 6 російських літаків. Ймовірно, працює механізм із засідкою.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це ракетна засідка. Так певний ЗРК чекає на літаки ворога.

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"Це ракетна засідка, коли, припустимо, зенітно-ракетний комплекс типу того ж таки Patriot, який блукає, у вимкненому стані чекає, доки підійдуть літаки противника – перетнуть кордон ураження", – сказав Світан.

Інформацію дає один із засобів далекого виявлення ЗСУ. Україна має радіотехнічні війська, які бачать рух літаків на великій відстані. Окрім того, українські військові користуються даними союзників, супутниковим зв'язком та системою AWACS.

Patriot може бачити чужими очима розташування противника. Після того, як він перетинає рубіж знищення, запускається Patriot. Немає сенсу тягнути, припустимо, 8 пускових установок. Достатньо однієї – там 4 ракети є,

– розповів військовий експерт.

ЗРК Patriot, який блукає, може чотирма ракетами відмінусувати щонайменше три літаки за один захід. Кожна пускова установка, зазначив льотчик-інструктор, "мініPatriot", якому треба просто систему управління і локатор. Далі ракета самостійно виконує бойове завдання.

"Найімовірніше, наші ППОшники знайшли такий механізм, ключик – як креативно використати установку Patriot у такому розібраному вигляді, проте ефективному", – припустив Світан.

Втрати ворожої авіації