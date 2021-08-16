61 рік колонії суворого режиму на чотирьох: Росія оголосила вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"

Суд у Ростові-на-Дону виніс рішення щодо чотирьох політичних в'язнів, яким Росія приписує тероризм. Четверо кримських татар отримали максимальні терміни перебування у колонії.

Загалом четверо чоловіків отримали вироки на 61 рік за ґратами. Про вироки повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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Рішення у "справі Хізб ут-Тахрір"

Вирок щодо кримських татар ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. Їм слідство приписало участь у так званій "алуштинській групі" за сфабрикованою кримінальною справою.

Усіх чотирьох чоловіків затримали 10 червня 2019 року. Попередні "розслідування" тривали впродовж двох років.

Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму:

Ленур Халілов – 18 років,

Руслан Месутов – 18 років,

Руслан Нагаєв – 13 років,

Ельдар Кантеміров – 12 років.

Людмила Денісова віздзначила, що засуджує таке незаконне рішення російського суду, яке є порушенням прав людини.

Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини,

– відзначила Денісова.

Омбудсменка закликала міжнародні організації звернути увагу на цей випадок і повпливати на Росію, яка проводить незаконні затримання і судилища.

Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"? Це ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень. У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів, усіх їх заарештували.



Кримським татарам закидають прагнення захопити владу і тероризм.



18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.



Джерело: Це ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень. У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів, усіх їх заарештували.Кримським татарам закидають прагнення захопити владу і тероризм.18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.Джерело: Вікіпедія

Повний текст публікації Людмили Денісової

61 рік колонії суворого режиму на чотирьох! Такий незаконний вирок ухвалив Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону стосовно учасників так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".

Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років.

Також, відповідно до судової ухвали, всі вони впродовж перших двох років перебуватимуть у тюрмі, а після відбування покарання Ленур Халілов та Руслан Месутов будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання протягом півтора року, а Руслан Нагаєв та Ельдар Кантеміров - впродовж року.

Попереднє слідство і суди над кримськими татарами, які були затримані 10 червня 2019 року, тривали впродовж двох років.

Засуджую ухвалене Південним окружним військовим судом незаконне рішення стосовно наших співгромадян.

Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини.

Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.