З 62 танків доїхало лише 13, – окупанти скаржаться на шалені втрати

Росія продовжує перекидати до України свої війська, які тут знищуються українськими захисниками. Після цього окупанти скаржаться на шалені втрати.

В мережі опублікували чергове перехоплення розмови між російськими окупантами. Один з них вже в Україні, і скаржиться іншому на складну ситуацію. А також втрати, які вони зазнали.

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"У першому полку є. У нас колона йо*нута, 2 кілометри. Прикинь, всі полки розйо*ані, крім нашого. По дорозі їх роз'ї*али, з 62 танків доїхало 13 тільки", – скаржиться один з окупантів.

Сам він перебуває під Сумами. І не знає, що буде робити далі, адже керівництво постійно змінює вимоги.

Перехоплена розмова російських окупантів про втрати (обережно, ненормативна лексика, 18+)



ЗСУ опублікували відео, як вони розбивають ворожу колону танків, що сунули на Київ. Все завдяки злагодженій роботі артилерії, яка не залишила ворогу жодних шансів.



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