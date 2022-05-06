На 650 мільйонів гривень: в Україні арештували тонни міндобрив, що належать Росії та Білорусі

Триває 71 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Днем раніше Офіс генпрокурора забезпечив арешт мінеральних добрив, що належать підприємствам країни-агресорки та Білорусі.

Йдеться про 33 тонни калій хлориду, ввезеного на територію України незаконними способами. Орієнтовна вартість заарештованого товару – 650 мільйонів гривень.

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В Україні арештовано 33 тонни мінеральних добрив Росії та Білорусі

В Офісі генерального прокурора повідомили, що заарештовані 33 тисячі тонн калій хлориду належать підприємствам, зареєстрованим у Росії та Білорусі. У ході досудового розслідування було виявлено, що їх ввезли на територію України з порушеннями митного законодавства.

У межах розслідування було відкрито кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі розглядається питання про конфіскацію арештованого майна на користь доходу України. Зазначається, що досудовим розслідуванням займається Бюро економічної безпеки, слідчі дії тривають.

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