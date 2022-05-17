652 дитини вже постраждали від війни Росії в Україні

17 травня 2022 , 10:45
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Джерело:

Офіс Генерального прокурора

Від російської агресії в Україні гинуть мирні люди, серед яких є й діти. Так, від війни постраждали вже більше ніж 652 українських дитини.

Жертвами війни стали більше ніж 652 дитини

За офіційними даними ювенальних прокурорів, понад 423 дитини було поранено, а 229, на жаль, загинули. Таку інформацію станом на ранок 17 травня оприлюднили в Офісі Генерального прокурора. 

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Найбільше дітей та неповнолітніх постраждало у:

  • Донецькій області – 140,
  • Київській області – 115,
  • Харківській області – 100,
  • Чернігівській області – 68,
  • Херсонській області – 48, 
  • Луганській області – 47, 
  • Миколаївській області – 44, 
  • Запорізькій області – 28, 
  • Сумській області – 17,
  • місті Києві – 16,
  • Житомирській області – 15. 
Варто зауважити, що ці цифри не є остаточними, оскільки їх встановлення ускладнене в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

229 дітей загинули унаслідок повномасштабного вторгнення Росії / Фото Офісу Генерального прокурора

Останні випадки, коли постраждали діти 

Внаслідок ракетного удару росіян по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі Одещини, якого завдали 16 травня, була поранена дівчинка. 

Підліток отримав поранення 15 травня у результаті обстрілів російськими військами Лисичанська, що на Луганщині. 

Також прокурори повідомили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1772 освітні заклади. З них 161 – зруйновані повністю. 

Ситуація на фронті: свіжі дані від Генштабу

  • На Донецькому напрямку росіяни продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, систем залпового вогню та авіації.
  • На Сіверському напрямку в районі Білокопитового на Сумщині ворог здійснив обстріл з мінометів підрозділів ДПСУ. Під його прикриттям було здійснено спробу заходу ворожої ДРГ. Під час бою отримав поранення та загинув український герой-прикордонник
  • На Слобожанському та Харківському напрямках росіяни зосередилися на утриманні займаних позицій. 
  • На Південнобузькому напрямку противник обстрілював українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах Лиманів, Таврійського, Трудолюбівки та Осокорівки. 
  • За добу 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищили 5 танків, зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 артилерійських систем, 20 одиниць броньованої техніки та автомобіль на Донецькому та Луганському напрямках. 

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Автор: Софія Гусєва