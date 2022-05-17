652 дитини вже постраждали від війни Росії в Україні
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Від російської агресії в Україні гинуть мирні люди, серед яких є й діти. Так, від війни постраждали вже більше ніж 652 українських дитини.
Жертвами війни стали більше ніж 652 дитини
За офіційними даними ювенальних прокурорів, понад 423 дитини було поранено, а 229, на жаль, загинули. Таку інформацію станом на ранок 17 травня оприлюднили в Офісі Генерального прокурора.
Зверніть увагу Понад 1200 українських дітей зникли безвісти з моменту нападу Росії
Найбільше дітей та неповнолітніх постраждало у:
- Донецькій області – 140,
- Київській області – 115,
- Харківській області – 100,
- Чернігівській області – 68,
- Херсонській області – 48,
- Луганській області – 47,
- Миколаївській області – 44,
- Запорізькій області – 28,
- Сумській області – 17,
- місті Києві – 16,
- Житомирській області – 15.
229 дітей загинули унаслідок повномасштабного вторгнення Росії / Фото Офісу Генерального прокурора
Останні випадки, коли постраждали діти
Внаслідок ракетного удару росіян по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі Одещини, якого завдали 16 травня, була поранена дівчинка.
Підліток отримав поранення 15 травня у результаті обстрілів російськими військами Лисичанська, що на Луганщині.
Також прокурори повідомили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1772 освітні заклади. З них 161 – зруйновані повністю.
Ситуація на фронті: свіжі дані від Генштабу
- На Донецькому напрямку росіяни продовжують обстріли з мінометів, ствольної артилерії, систем залпового вогню та авіації.
- На Сіверському напрямку в районі Білокопитового на Сумщині ворог здійснив обстріл з мінометів підрозділів ДПСУ. Під його прикриттям було здійснено спробу заходу ворожої ДРГ. Під час бою отримав поранення та загинув український герой-прикордонник.
- На Слобожанському та Харківському напрямках росіяни зосередилися на утриманні займаних позицій.
- На Південнобузькому напрямку противник обстрілював українські підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів у районах Лиманів, Таврійського, Трудолюбівки та Осокорівки.
- За добу 16 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога, знищили 5 танків, зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 артилерійських систем, 20 одиниць броньованої техніки та автомобіль на Донецькому та Луганському напрямках.
Зверніть увагу – де були обстріли: ситуація по областях України