668 мільйонів євро: Євробанк схвалив негайну фінансову підтримку Україні

Правління Європейського інвестиційного банку схвалило негайну фінансову підтримку Україні на тлі наступу Росії.

Вони заявили, що "засуджують жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну". Загалом передадуть 668 мільйонів євро.

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Фінансова підтримка є частиною програми ЄІБ Ukraine Solidarity Urgent Response.

Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, сусідніх країн та країн ЄС допоможе впоратися зі збитками, пов'язаними з війною, та припливом біженців,

– мовиться у заяві.

Загалом ці гроші мають піти на:

закупівлю продуктів;

медичного забезпечення;

палива для громадян.

Ця підтримка надійде вже протягом кількох днів.

Відновити усе

Крім того, погодили, що ЄІБ має продовжувати подальші ініціативи у межах надзвичайного пакету солідарності для України. До них належать:

Фінансування критичних інфраструктурних потреб в Україні. Вони охоплюватимуть транспорт, енергетику, розвиток міст та цифрові інвестиції. Допомога відновити все, що знищує російська армія.

"Цей пакет ЄІБ є демонстрацією непохитної солідарності ЄС з Україною, коли країна стикається з величезними потребами", – заанчив Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

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