У 7 областях України запровадять спеціальний механізм виплати субсидій та інших пільг

​​У березні застосують спеціальний механізм виплати субсидій, пільг та грошових допомог. Він діятиме у 7 областях, де наразі йдуть активні бойові дії.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Цей механізм передбачає, що міністерство проведе централізоване нарахування грошових допомог, пільг та субсидій. Для того, щоб переказати виплати людям, які проживають у зонах активних бойових дій і де наразі не можуть працювати органи соцзахисту, залучать Ощадбанк.

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Спеціальний механізм виплати субсидій та допомог діятиме в 7 областях

На момент прийняття рішення про застосування спеціального механізму неможливість провести нарахування допомог та субсидій спостерігали у понад 60 містах та районах у 10 областях. Протягом 7 – 9 березня органи соцзахисту в окремих регіонах змогли частково відновити роботу та провести фінансування таких виплат.

Отож на основі інформації від регіонів станом на 10 березня, Мінсоцполітики застосує механізм виплати грошових допомог, пільг та субсидій в окремих містах і районах 7 областей:

Донецька область : Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь; Запорізька область : Василівський, Пологівський райони та міста Енергодар і Токмак;

: Василівський, Пологівський райони та міста Енергодар і Токмак; Луганська область : всі міста і райони;

: всі міста і райони; Миколаївська область : Миколаївський район;

: Миколаївський район; Сумська область : Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району; Харківська область : Ізюмський, Куп'янський райони та міста Харків і Куп'янськ;

: Ізюмський, Куп'янський райони та міста Харків і Куп'янськ; Чернігівська область: Новгород-Сіверський, Прилуцький, Корюківський, Чернігівський райони та місто Чернігів.

Інформаційно-обчислювальний центр міністерства проводить у цих містах та районах централізоване нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій. Цей процес орієнтовно триватиме 3 – 4 дні.

Після цього фінансування спрямують до Ощадбанку, який забезпечить перерахування виплат. Зауважте, виплату здійснюватимуть наступним чином:

Тим людям, які одержували виплати через банки, Ощадбанк перерахує гроші на їхні банківські рахунки .

. Тим людям, які отримували виплати через Укрпошту, Ощадбанк здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Для того, щоб отримати грошовий переказ, потрібно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів.

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