7 ракетних ударів по Краматорську, 2 по Костянтинівці: в ОВА розповіли про російську атаку вночі
Джерело:Павло Кириленко
Цієї ночі росіяни здійснили 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці. Крім цього, перед цим окупанти обстріляли Курахове та Курахівку.
Росія не припиняє тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури та домівках українців. Вночі 8 січня вороги знову обстріляли населені пункти Донецької області.
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Знову освітній заклад та мережі: що відомо про нічний обстріл Донецької області
У ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і 2 по Костянтинівці. У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону. Попередньо, загиблих і постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.
Крім того, за кілька годин до цього під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище міського типу Курахівка – пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.
Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, наносячи удари по важливим об'єктам інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь отримають усі, причетні до злочинів,
– написав Павло Кириленко.
Наслідки нічних обстрілів: фото Павло Кириленко
Минулої ночі область також обстрілювали: є жертви
- У Донецькій області обстріли щодня. Російські військові невпинно стріляють у центрі та на півночі області.
- Минулої ночі на Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове – 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні.
- Також на території громади під вогнем опинилося Острівське та Мар'їнка. На щастя, минулося без жертв.
- Проте на Горлівському напрямку. на жаль, є загиблі. Росіяни вбили 2 цивільних у багатостраждальній Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина зазнала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.