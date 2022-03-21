Уже всьоме: ЗСУ знову розбили окупантів у Чорнобаївці

Схоже, росіяни не вміють вчитися на своїх помилках. Інакше як пояснити той факт, що українські військові вже сьомий раз (!) знищують їх у Чорнобаївці.

Радісну звістку повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Судячи з його слів, ЗСУ вже всьоме розгромили окупантів у селі Чорнобаївка, що на Херсонщині.

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"Зберіться. Зараз знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", – потролив рашистів Арестович, опублікувавши мем про вже легендарне село.

У коментарях українці дивуються відвертій тупості російської армії.

"Ні, ну орки тупі, звісно, але ж як?" – питають в Арестовича. Той запевняє: опублікована інформація – не жарт, а чиста правда.

У Чорнобаївці розташований аеродром, який окупанти зробили своєю базою. Уперше ЗСУ вдарили по ньому ще 27 лютого. Із цієї дати і по сьогодні, 21 березня, українські військові завдали вже сім успішних ударів по ворожій цілі. Вдалося знищити чимало російської авіації та техніки. І це ще, схоже, не кінець. Далі буде!

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