"Перемога не за горами": спецпідрозділ ГУР МО привітав з Днем воєнної розвідки зі Зміїного

7 вересня – День воєнної розвідки. З самого ранку крутим привітанням поділився глава ГУР МО Кирило Буданов. А трішки пізніше до нього долучився спецпідрозділ української розвідки "Артан".

Привітання наші військові зняли з острова Зміїний та поділилися відео з нашою редакцією. Гайда дивиться його разом з 24 Каналом!

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Потужне вітання з острова Зміїний

Спецпідрозділ "Артан" вітає зі святом та з Днем розвідки. Перемога не за горами! Слава Україні! Героям Слава!

– вітають захисники.

Спецпідрозділ "Артан" привітав з Днем воєнної розвідки: дивіться відео

Буданов закликав загадувати бажання

Як ми вже зазначили вище, він також долучився до привітання з Днем воєнної розвідки. Він привітав своїх колег з професійним святом, попросивши їх "загадати бажання".

Глава ГУР МО зазначив, що українська розвідка відзначає цей день. І робить це попри "злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії Росії". Кирило Буданов також пообіцяв, що за скоєні над українцями воєнні злочини росіяни відповідатимуть.

Він наголосив, що сутність професії воєнного розвідника не передбачала суспільної оцінки їхньої роботи. За словами глави ГУР МО, розвідники – люди мовчазного подвигу.

Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації,

– зазначив він.

Він висловив подяку кожному розвіднику за його службу та за те, що вони роблять задля досягнення Україною перемоги. За їхній професіоналізм, стійкість, мужність та жертовність.

Розвідка – це не тільки героїчні вчинки й подвиги, а передусім напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів,

– наголосив Буданов.

Глава української розвідки також віддав шану бойовим побратимам, котрі за незалежність України віддали свої життя. Він пообіцяв, що ГУР МО помститься окупантам за наших бійців, вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за небо, землю та наше море.