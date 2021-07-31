Понад 70% молдаван підтримують вступ в ЄС, а 40% – приєднання до Румунії

За те, щоб Молдова приєдналася до Європейського Союзу виступають 71,6% громадян країни. Крім того, 20,4% опитаних хочуть відновлення СРСР.

41,2% громадян виступають за об'єднання Молдови з Румунією. Крім того, майже половина опитаних хоче, щоб країна вийшла з СНД.

Читайте також Поліція видворила в Молдову "кримінального авторитета"

Приєднання Молдови до організацій

71,6% респондентів виступає з приєднання Молдови до Євросоюзу,

37,5% – за приєднання до Євразійського союзу.

27,7% – до НАТО.

Зауважимо, питання ставили окремо з кожного варіанту.

До речі, згідно з опитуванням, 25,3% громадян підтримує визнання незалежності "Придністровської Молдавської Республіки".

Рейтинг довіри до політиків

Президентці Маї Санду довіряють 38,9% опитаних;

проросійському голові "Партії соціалістів" Ігорю Додону – 20,3%;

керівнику партії "Шор" Ілану Шору – 5,7%;

лідеру "Партії комуністів" Володимиру Вороніну – 4,3%;

голова "Нашої партії" Ренату Усатому – 3%.

Крім того, 52,4% вважають, що справи у Молдові рухаються в правильному напрямі, інакше вважають – 36,4%.

Опитування проводили телефоном впродовж 21 – 28 липня 2021 року. У ньому взяли участю 1 065 людей. Похибка становить 2,9%.