Після спецоперації з Мі-8 на 70% зросла кількість вояк Росії, охочих здатися у полон, – ГУР
Українська розвідка розповіла, що після проведення Україною спецоперації "Синиця" зросла кількість російських окупантів, які хочуть здатись у полон. До речі, зробити це може кожен ворожий загарбник, який не хоче загинути.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів у ефірі "Свобода. Ранок" 11 вересня, що є стрибок у звернення окупантів як по лінії "Хочу жити", так і по інших каналах зв'язку, пише 24 Канал.
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Юсов сказав, як вплинула на загарбників операція з російським Мі-8
В українській розвідці розповіли, що після того, як російський льотчик у межах спецоперації "Синиця" перегнав в Україну російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жити" зросла.
Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв'язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії Росії, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70% за день,
– заявив представник розвідки.
Окрім того, Андрій Юсов прокоментував дані з телеграм-каналів про те, що нібито тому, хто передасть Україні винищувач МіГ, дадуть 2 мільйони доларів.
"Ця інформація має більше характер такої легенди та народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", – запевнив представник розвідки.
Зверніть увагу! В Україні діє проєкт "Хочу жити", в межах якої російський загарбник, який не хоче гинути на війні в Україні, може подати заявку в чат-бот або зателефонувати за номером – +38 044 350 89 17 та 688, або написати у телеграм або вотсап – +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.
Адже навіть ООН нещодавно заявляла, що російські військові в українському полоні були задоволені та навіть здивовані ставленням до них.
Коротко про операцію "Синиця"
- Українська розвідка розповіла, що російський 28-річний льотчик Максим Кузьмінов перегнав в Україну російський гелікоптер Мі-8 та авіаційне обладнання для винищувачів Су-30М та Су-35, яке той перевозив.
- Росіянин розповів, що вирішив не брати участі в злочинах режиму Владіміра Путіна проти українців. Сім'ю Кузьмінова наша розвідка перевезла в Україну задовго до проведення операції.
- Сам російський пілот отримає нові документи та 500 тисяч доларів в межах державної програми захисту. Детальніше про позицію пілота читайте за посиланням.