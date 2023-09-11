Після спецоперації з Мі-8 на 70% зросла кількість вояк Росії, охочих здатися у полон, – ГУР

Українська розвідка розповіла, що після проведення Україною спецоперації "Синиця" зросла кількість російських окупантів, які хочуть здатись у полон. До речі, зробити це може кожен ворожий загарбник, який не хоче загинути.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів у ефірі "Свобода. Ранок" 11 вересня, що є стрибок у звернення окупантів як по лінії "Хочу жити", так і по інших каналах зв'язку, пише 24 Канал.

Дивіться також Шалені цифри: у розвідці сказали, скільки військових Росія зосередила в Україні

Юсов сказав, як вплинула на загарбників операція з російським Мі-8

В українській розвідці розповіли, що після того, як російський льотчик у межах спецоперації "Синиця" перегнав в Україну російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту "Хочу жити" зросла.

Є дуже стрибок по лінії "Хочу жить" окремо і по інших каналах зв'язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії Росії, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт "Хочу жить" – стрибок відбувся приблизно на 70% за день,

– заявив представник розвідки.

Окрім того, Андрій Юсов прокоментував дані з телеграм-каналів про те, що нібито тому, хто передасть Україні винищувач МіГ, дадуть 2 мільйони доларів.

"Ця інформація має більше характер такої легенди та народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде", – запевнив представник розвідки.

Зверніть увагу! В Україні діє проєкт "Хочу жити", в межах якої російський загарбник, який не хоче гинути на війні в Україні, може подати заявку в чат-бот або зателефонувати за номером – +38 044 350 89 17 та 688, або написати у телеграм або вотсап – +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Адже навіть ООН нещодавно заявляла, що російські військові в українському полоні були задоволені та навіть здивовані ставленням до них.

Коротко про операцію "Синиця"