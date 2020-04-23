70% працюючих людей ходять на роботу в Україні у час карантину, – Шмигаль

Економіка України працює попри карантин, запроваджений з 12 березня для протидії поширенню коронавірусу COVID-19. Наразі 70% працюючих людей продовжують ходити на роботу.

Таку статистику з посиланням на дані соціологічних досліджень озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє 24 канал.

Цікаво У карантин українцям пропонуватимуть роботу з зарплатою до 8 тисяч гривень, – Шмигаль

Ми готові працювати, щоб створити нові робочі місця, щоб підприємства могли рухатися далі, люди могли знайти роботу. В Україні економіка працює, у нас 70% українців ходять на роботу,

– сказав Шмигаль.

Водночас глава уряду наголосив, що в такому разі люди повинні дотримуватися соціальної дистанції та усіх необхідних запобіжних заходів.

Щодо нових робочих місць, то Шмигаль наголосив: "важливо, аби в регіонах, в обласних центрах і в кожному місті визначили перелік професій, де бракує працівників, а бізнес визначив, чим можна зацікавити людей, які повернулися до України".

Що відомо про вакансії в Україні? У період карантину на ринку праці України зникли майже всі нові вакансії. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Попри скорочення попиту на нову робочу силу, роботодавці намагаються зберегти наявні робочі місця і не звільняти людей.



Попит на нових співробітників зник навіть в ІТ-компаніях, які є найменш вразливими до карантину. У Нацбанку відзначили, що кількість нових резюме на ринку праці на тому ж рівні, і що на початку карантину. Окрім того, щодня в Україні з’являється 6 тисяч нових безробітних.



Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу