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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      70% працюючих людей ходять на роботу в Україні у час карантину, – Шмигаль

      -
      Денис Шмигаль / kmu.gov.ua

      Економіка України працює попри карантин, запроваджений з 12 березня для протидії поширенню коронавірусу COVID-19. Наразі 70% працюючих людей продовжують ходити на роботу.

      Таку статистику з посиланням на дані соціологічних досліджень озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє 24 канал.

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      Ми готові працювати, щоб створити нові робочі місця, щоб підприємства могли рухатися далі, люди могли знайти роботу. В Україні економіка працює, у нас 70% українців ходять на роботу,
      – сказав Шмигаль.

      Водночас глава уряду наголосив, що в такому разі люди повинні дотримуватися соціальної дистанції та усіх необхідних запобіжних заходів.

      Щодо нових робочих місць, то Шмигаль наголосив: "важливо, аби в регіонах, в обласних центрах і в кожному місті визначили перелік професій, де бракує працівників, а бізнес визначив, чим можна зацікавити людей, які повернулися до України".

      Що відомо про вакансії в Україні? У період карантину на ринку праці України зникли майже всі нові вакансії. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Попри скорочення попиту на нову робочу силу, роботодавці намагаються зберегти наявні робочі місця і не звільняти людей.

      Попит на нових співробітників зник навіть в ІТ-компаніях, які є найменш вразливими до карантину. У Нацбанку відзначили, що кількість нових резюме на ринку праці на тому ж рівні, і що на початку карантину. Окрім того, щодня в Україні з’являється 6 тисяч нових безробітних.


      Вплив карантину на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Робота Денис Шмигаль Новини України Новини політики
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