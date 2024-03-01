В Росії знову "збивали"дрони, імпорт агропродукції ворога в Польщу: хронологія 737 дня війни

В Україні триває 737 доба повномасштабного вторгнення Росії. Противник продовжує наступ на Сході, намагаючись захопити наші території. Сили оборони героїчно стримують ворога.

Про головні події дня станом на 1 березня, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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