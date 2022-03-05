74% американців – за безпольотну зону над Україною, що ще потрібно, – Зеленський

Володимир Зеленський опублікував нове звернення до українців. Водночас він вдячний іноземним громадянам, які підтримують нашу державу.

Президент України сказав, що вдячний європейцям – сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту. Зокрема, у Братиславі, Вільнюсі, Празі. Вони вчора вийшли на підтримку України та Європи в цілому.

Зверніть увагу Зеленський звернувся до українців на 10-ий день війни з Росією

Президент України зазначив, що й передусім люди вийшли заради миру, якнайшвидшого. Володимир Зеленський вдячний американцям – стійкій двопартійній більшості звичайних людей.

"Ми бачили опитування. Ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України. Які вимагають посилення санкцій проти Росії за агресію вже зараз. Які підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя наших людей", – сказав Президент.

74% американців – за безпольотну зону. 74! Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення?

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, схожий результат – і в інших демократичних країнах.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!