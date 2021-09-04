74 гривні за літр: у Росії додумалися продавати повітря
Джерело:телеграм-канал "Новости Москвы"
У Москві продають "ексклюзивний" товар – повітря в банці. Мовляв, воно не просте, а зібране з елітного району Патріарші ставки.
У Росії продавці додумалися до нового бізнесу
Повітря продають у крамниці "Повітря Патріків". Працює вона саме на Патріарших ставках.
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Згідно з інформацією на вивісці, повітря "збирали" в околицях Патріарших ставків. Продають такий товар за 100 рублів (37 гривень) за 0,5 літра.
У Росії продають повітря / Фото "Новости Москвы"
Прокурори-фотошопери
Ще один комічний випадок нещодавно трапився в Алтайській прокуратурі. Там працівники полінилися покласти квіти до меморіалу загиблих у Другій світовій війні. Через це вони просто вирізали себе з іншої фотографії та за допомогою фоторедактора додали їх до пам'ятника.
Однак користувачі мережі одразу помітили фейкову світлину, адже контури прокурорів були надто різкі. Цією справою вже зайнялося керівництво прокуратури.