Палата представників США голосувала за 40 мільярдів Україні, успіх ППО: основне за 77 день війни
Захисники та захисниці продовжують звільняти Україну від російських загарбників. Ворогу завдають значних втрат.
Кожен день наближає Україну до перемоги. Детальніше про головні події середи, 11 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.
Читайте також Загрози немає, але й цілі росіян незрозумілі: як у Пентагоні оцінюють ситуацію на Одещині
06:24 Окупанти викрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота. Запорізбка обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.
05:38 Палата представників США підтримала законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів підтримки. Тепер документ передадуть на розгляд Сенату, а згодом його підписуватиме президент США.
04:04 У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Відповідно дії Володимира Путіна можуть визнати актами тероризму.
03:21 Мер Гуляйполя Запорізької області закликав виїхати з міста місцевих мешканців – задля їхньої безпеки.
02:27 Верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що 6 пакет санкцій розглянуть 16 травня. Це відбудеться на рівні міністрів Євросоюзу.
01:22 В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворог нагнітає ситуацію у прикордонних з так званою "ПМР" районах. Війська Росії у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності.
00:48 Українська ППО ліквідувала 5 цілей за добу. Мовиться про 4 ворожі безпілотники та вертоліт Мі-24.
00:26 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як росіяни поводяться в окупованому місті. Місцеві жителі не можуть виїхати, у черзі з автівок їм доводиться ночувати. А в квартири тих мелітопольців, які покинули місто, окупанти поселяють невідомих людей.
00:03 Російські війська продовжують обстрілювати помешкання цивільним жителям. Внаслідок обстрілів 10 травня є загиблі та поранені.