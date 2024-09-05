78 "Шахедів" та "Іскандер-М" летіли вночі на Україну: як та де працювала ППО
Росія продовжує атакувати Україну з повітря різними видами озброєння. Зокрема, на нашу державу летіли ракети та ударні дрони.
Повітряні сили відзвітували про збиті вночі проти 5 вересня цілі. Сили протиповітряної оборони знищили 60 "Шахедів".
Дивіться також Росіяни просунулись на Донеччині, ЗСУ відбили позиції біля Курахового: карта фронту 5 вересня
Де працювала ППО
Вночі проти 5 вересня 2024 року ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу із Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,
– зазначили в Повітряних силах.
Також там повідомили, що в результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Крім цього, два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.