У Раді пропонують залишити 8 березня вихідним, але перейменувати

Народні депутати врахували опитування в Дії й пропонують залишили 8 березня вихідним. Проте свято хочуть назвати по-іншому.

У Верховній Раді пропонують лишити свято 8 березня, проте перейменувати його за ООНівською практикою. Про це заявила одна з авторок законопроєкту Марина Бардіна.

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Перейменувати свято, щоб позбутися радянських наративів

Користувачі Дії визначили, що 8 березня повинно лишитися вихідним. Тому нардепи розробили новий законопроєкт, згідно з яким свято пропонують перейменувати.

Чиновники пропонують назвати свято за ООНівською практикою – Міжнародний день захисту прав жінок. Таким чином вдасться позбутися радянських наративів, коли його називали Міжнародним жіночим днем.

Хочу, щоб тати в цей день вітали доньок словами "ти здатна підкорювати світ" замість "будь ніжною і красивою". Хочу, щоб ми продовжували виходити на марші рівності. Хочу, щоб суспільний запит на рівність у політиці лишався таким же високим, як є сьогодні,

– пише Марина Бардіна.

Що не так зі святом 8 березня