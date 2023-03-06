У Раді пропонують залишити 8 березня вихідним, але перейменувати
Джерело:Марина Бардіна
Народні депутати врахували опитування в Дії й пропонують залишили 8 березня вихідним. Проте свято хочуть назвати по-іншому.
У Верховній Раді пропонують лишити свято 8 березня, проте перейменувати його за ООНівською практикою. Про це заявила одна з авторок законопроєкту Марина Бардіна.
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Перейменувати свято, щоб позбутися радянських наративів
Користувачі Дії визначили, що 8 березня повинно лишитися вихідним. Тому нардепи розробили новий законопроєкт, згідно з яким свято пропонують перейменувати.
Чиновники пропонують назвати свято за ООНівською практикою – Міжнародний день захисту прав жінок. Таким чином вдасться позбутися радянських наративів, коли його називали Міжнародним жіночим днем.
Хочу, щоб тати в цей день вітали доньок словами "ти здатна підкорювати світ" замість "будь ніжною і красивою". Хочу, щоб ми продовжували виходити на марші рівності. Хочу, щоб суспільний запит на рівність у політиці лишався таким же високим, як є сьогодні,
– пише Марина Бардіна.
Що не так зі святом 8 березня
- Ініціатива щодо скасування 8 березня як свята не є новою. У 2017 році Інститут національної пам'яті за керівництва Володимира В'ятровича вже намагався відмовитися від святкування цієї дати. Традиції масштабного святкування 8 березня підтримують переважно у країнах, на які мав вплив СРСР або Китай. За межами пострадянських країн лише близько десяти країн визнають цей день офіційним вихідним: Алжир, Бразилія, Буркіна-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Італія, Ізраїль, Лаос, Монголія, В'єтнам і Замбія.
- Нині хочуть позбутися радянських наративів, які довгий час навіювалися під час святкування 8 березня. У СРСР пропаганда фактично звела роль жінки до виховання дітей, домашніх справ, натомість повністю "забули" про боротьбу за права жінок. Саме тому народні депутати спочатку запропонували ввести нове свято 25 лютого – День української жінки.
- Через постійні суперечки щодо святкування 8 березня, вирішили запустити опитування у Дії, де українці б самостійно вирішили його долю. Оскільки рекордна кількість людей приняла участь у голосуванні й вирішила не скасовувати свято, то нардепи прислухалися до думки народу й вирішили його перейменувати.