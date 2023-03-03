Чи буде в українців вихідний у Міжнародний жіночий день
У низці країн 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. В Україні це свято традиційно є державним вихідним днем, однак у 2023 році ситуація інша.
Міжнародний жіночий день у 2023 році припадає на середу, передає 24 Канал. У законодавстві мовиться, що в умовах воєнного стану в українців не буде додаткових вихідних. Також скасували перенесення вихідних святкових днів на будні.
До речі 8 березня – офіційний вихідний чи робочий день: у Дії запустили нове опитування
Оскільки воєнний стан в Україні продовжили від 19 лютого до 20 травня 2023 року, крім 8 березня, додаткових державних вихідних також не буде і на Великдень. Цього року він припадає на неділю, 16 квітня.
Свята хочуть перенести
Нардепи висунули законопроєкт, де пропонують перенести деякі державні свята:
- 8 березня 2023 – Міжнародний жіночий день,
- 1 травня 2023 — День праці,
- 9 травня 2023 — День Перемоги,
Однак хочуть запровадити нові свята:
- 25 лютого — День української жінки,
- 9 березня — Шевченків день,
- Другий тиждень травня — День матері.
Зазначимо, в Україні тривають дискусії щодо святкування 8 березня. У застосунку Дія з’явилося опитування, де люди можуть проголосувати, який має бути цей день – вихідний чи робочий.