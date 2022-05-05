8-річний Мишко з Маріуполя втратив маму, а згодом його засипало у підвалі: щемлива історія

Мишкові з Маріуполя всього лиш 8 років. У березні померла його мама, а згодом хлопчика з рідними засипало в підвалі. Сім'ї, на щастя, вдалося вижити.

Мишко народився в 2014 році. Тоді, коли почалася війна. Історію хлопчика розповіли 4 травня.

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Мишка виховує батько. Окрім хлопчика, в нього є ще 2 дітей. Саме чоловік врятував сім'ю, коли їх засипало в підвалі. Він лопатою викопав прохід в сусідній підвал.

У березні цього року, померла його мама, батько залишився з трьома дітьми. А потім Мишка і його сім'ю засипало в підвалі, коли бомбили ... Тато взяв лопату в підвал, викопали прохід в інший підвал, і вижили,

– мовиться в повідомленні.

У Мишка запитували, про що він мріє. Бажання в дитини тільки одне.

– Щоб моя мама воскресла …

– А про що ще?

Він подумав... і сказав:

– А більше нічого не потрібно.

Ситуація в Україні станом на ранок 5 травня: Генштаб

Ворог наступає на Донецькій і Луганській областях. Він намагається утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та область та здійснює розвідку. У районі, що північніше Ізюма, продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує ще й авіацію.

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстрілювати позицій ЗСУ.

У Маріуполі загарбники блокують та намагаються знищити українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Противник поновив наступ за допомогою авіації.

На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ та інфраструктурі регіону.

На Межі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ звільнили кілька населених пунктів.

Частина російських військових 35-ї армії Східного військового округу відмовляється вертатися до України, після відходу в район відновлення. Річ у тім, що російські окупанти зазнали значних втрат. Зараз вони сподіваються повернутися в Росії.

Російські військові південного округу теж деморалізовані. У них є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту.