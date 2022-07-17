8-річного хлопчика, який постраждав під час обстрілу Вінниці, перевезуть на лікування до Польщі

росіяни 14 липня атакували Вінницю й вбили 24 людини. Крім цього, до лікарні госпіталізували 68 людей.

Серед постраждалих – 8-річний Роман Олексів. Дитина перебуває в опіковому центрі Львова.

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Лікування у Польщі необхідне

Подруга загиблої Анна Бутровська розповіла, що стан дитини стабілізується.Спочатку його доправили до Львова, а згодом відвезуть на лікування до Польщі.

"Транспортувати вирішили лікарі, бо через опіки шкіри в організм потрапляє багато небезпечних токсинів. Тому зараз в Польщі шукають лікарню, де займаються лікуваннями опіків такого типу, які має Рома", – сказала Бутровська.

Рідні дитини збирають гроші на лікування. Реквізити для допомоги – 4149499343629059 (Ярослав Володимирович Олексів).

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Мама дитини загинула

Хлопчик перебував з мамою Галиною Олексів – дружиною декана Львівської музичної академії. Жінка загинула на місці.

Анна Бутровська розповіла, що Роман отримав безліч травм: відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма, опіки тіла, лиця. Попри це він перебував у свідомості та розповідав лікарям про маму. Сказав, що бачив, як її присипало частинами будівлі.

росіяни вбили у Вінниці 4-річну Лізу

Ірина Дмитрієва 14 липня йшла з донькою Лізою на заняття до логопеда. Вони потрапили під ракетний обстріл росіян і 4-річна дитина загинула на місці. Ірина у важкому стані потрапила до лікарні. За її життя борються лікарі.

У Вінниці 17 липня попрощалися з вбитою дитиною. Церемонія відбулася у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Лізу поховали на міському кладовищі на Сабарові. Мамі Ірині не повідомляли про цю подію.

"Ірина важка, правда, стабільно. Добре, що вона прийшла у свідомість. Вона не знає дуже багатьох обставин, і навіть про сьогоднішню подію ми теж її ще не інформували", – зазначила вінничанка Олена Верлан-Кульшенко.

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