"Вона усіх нас згуртувала": як у містах України відзначають річницю Революції Гідності

Українці 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. У різних містах країни люди зібралися, аби пригадати тих, хто загинув за нашу незалежність.

Про те, як міста України відзначили 8 річницю Революції Гідності читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Народжені на Майдані: спогади людей, з яких почалась Революція Гідності

Київ

Джерело: Офіс Президента, 24 канал

З самого ранку на столичній алеї Героїв Небесної Сотні відслужили молебень за Україну. Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та керівнику Офісу Президента Андрій Єрмак поклали лампадки до пам'ятного хреста. Після того вони вшанували полеглих хвилиною мовчання.



Керівництво країни вшанувало героїв Революції Гідності / Фото Офісу Президента

На алеї зібралася понад сотня людей. Серед них були родичі та друзі загиблих Присутні заспівали гімн України та вшанували пам'ять героїв вигуками "Слава!". Після того відбулася хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу".

Ввечері біля монумента Незалежності запланована презентація вуличної виставки "Мальована історія Майдану". Крім того, презентують інсталяція з LED-екранів "Відчуття Майдану". На них транслюватимуть архівні кадри з Революції Гідності.

У Києві відзначили День Гідності та Свободи / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Харків

Джерело: Суспільне

О 12 годині ранку близько 200 харків'ян провели "Мітинг єднання" біля будівлі облдержадміністрації. На площі зібралися представники політичних та громадських організацій, а також люди, які виходили на "Майдан" у Харкові у 2014 році.

Це для мене свято, бо у цей день почалася Революція Гідності. Це все нас згуртувало, ми дізналися, хто ми є. Ми тут виходили усі на "Майдан", їздили до Києва,

– розповіла учасниця мітингу Аліна Котлярова.

Харків'яни навіть імітували намет, який стояв під час Революції Гідності у Києві. По обидва боки від нього вони поставили бочки з написами "птн пнх". Люди ділилися своїми спогадами про те, як створювали свій "Майдан" у Харкові.

За порядком під час демонстрації стежили 50 поліцейських.



Харків'яни облаштували намет у День Гідності та Свободи / Фото Суспільне



У Харкові на акцію вийшли 200 людей / Фото Суспільне

Одеса

Джерело: "Думская"

Одесити вшанували Героїв України біля пам'ятника Тарасу Шевченку. З квітами у руках прийшли представники місцевої влади, правоохоронці, військові та звичайні містяни. Крім того, у парку Шевченка виступив військовий оркестр.

У парку Шевченка одесити згадали загиблих у Революції Гідності / Фото "Думская"

Миколаїв

Джерело: Суспільне

У Миколаєві відбулася 15-хвилинна акція біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Близько 30 військових, студентів, посадовців та пересічних містян поклали квіти до меморіалу. Пам'ять загиблих вшанували гімном та хвилиною мовчання.



Мешканці Миколаєва зібралися біля меморіалу Героїв Небесної Сотні / Фото Суспільне



Загиблих вшанували хвилиною мовчання / Фото Суспільне

Цікаво Українці хотіли бути незалежними й вільними, – діти-ровесники Революції Гідності про Майдан

Львів

Джерело: Львівська облрада

Пам'ять загиблих під час Революції Гідності львів'яни вшанували на Личаківському кладовищі. Представники влади, військові та родичі Небесної Сотні поклали квіти до могил полеглих, а також запалили лампадки пам'яті. Після того усі присутні спільно прочитали молитву, а далі рота почесної варти Національної академії сухопутних військ пройшла урочистим маршем.



Львів'яни поклали квіти до могил Небесної Сотні / Фото Львівська облрада

Крім того, центром Львова пройшла хода військових, волонтерів, політиків та учасників Революції Гідності, пише "Радіо Свобода".

Організатори виготовили ялинку, яка символізувала майданівську, а прикрасили її плакатами з політичними вимогами до української влади: "Чому немає оборонних замовлень? Армію голу-босу хочете залишити?", "Вимагаємо незалежного розслідування "Вагнергейту" і покарання винних" тощо.



У річницю Революції Гідності львів'яни облаштували "майданівську ялинку" / Фото "Радіо Свобода"

Також львів'яни запалили фаєри біля пам'ятника Шевченку.

Вісім років тому я ще був вдома, в Луганську. Виїхав на площу, коли побили студентів, а з 3 грудня і до кінця був на Майдані у Києві. Революція змінила моє життя, я зробив свій вибір – воюю, ми йдемо якомога далі від Росії,

– сказав учасник акції Ігор Гайоваха.



У День Гідності та Свободи львів'яни запалили фаєри / Фото "Радіо Свобода"

Ужгород

Джерело: Суспільне

Які пам'ятні заходи відбулися у місті

​​Зранку містяни поклали квіти та лампадки до пам'ятного знаку борцям за незалежність України на площі Народній.

У Шелестівській церкві, що у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту, відбулося богослужіння за загиблими під час Революції Гідності.

У Закарпатській ОДА відкрили виставку експонатів учасників АТО / ООС "За Україну, свободу та людську гідність".



Мешканці Ужгорода вшанували Небесну Сотню / Фото Суспільне



У приміщення Закарпатської ОДА відкрили виставку / Фото Суспільне

Івано-Франківськ

Джерело: Суспільне

В Івано-Франківську у Меморіальному сквері відбулася панахида за загиблими учасниками Революції Гідності та війни на Сході України. До могил героїв містяни поклали квіти.

Увесь час він був там (на Майдані – 24 канал), був поранений 19 січня. Потім звідти пішов на вишкіл і на передову. Він був у лавах "Правого Сектору", так і загинув у 2018 році. Для всіх матерів, чиї діти загинули, цей день – особливе свято,

– розповіла про свого сина Тетяна Витвицька.



Мешканці Івано-Франківська зібралися, аби вшанували Небесну Сотню / Фото Суспільне

Полтава

Джерело: Kolo News

На площі перед Полтавською ОДА встановили інсталяцію з символів Революції Гідності: автомобільних шин, дерев'яних піддонів та металевої бочки. Вона залишиться до 30 листопада – дня, коли 8 років тому сталися найкривавіші події на Майдані.

Містяни поклали квіти до стели присвяченої Героям Небесної Сотні, а також долучилися до плетіння маскувальної сітки, яку згодом передадуть на фронт українським військовим. Завершився захід спільним виконанням гімну.

Мешканці Полтави відзначили річницю Революції Гідності / Фото Kolo News

День Гідності та Свободи щороку відзначають 21 листопада з 2014 року. Саме цього дня в Україні почалися дві революції – Помаранчева революція та Революція Гідності.