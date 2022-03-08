8 вантажівок і понад 30 автобусів: до Маріуполя везуть 90 тонн гуманітарного вантажу

Ірина Верещук розповіла у своєму відеозверненні, який вантаж спрямували до Маріуполя. Відомо, що в місто виїхали 8 вантажівок, а також понад 30 автобусів.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зазначила, що до Маріуполя відправили усе найнеобхідніше, передає 24 канал.

Читайте також Ми розраховуємо на дотримання тиші, але є сигнали, що ворог обстрілює гумкоридор, – Верещук

На зворотньому шляху автобуси вивозитимуть людей

Ірина Верещук зазначила, що гуманітарний вантаж складається з 8 вантажівок, а також понад 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають забрати людей. Передовсім мовиться про евакуацію жінок, дітей, а також людей похилого віку.

Вантаж складається з води, медикаментів, основних круп та інших продуктів, які допоможуть людям вижити. Вага вантажу – понад 90 тонн,

– підкреслила вона.

Міністерка також повідомила, що людей з Маріуполя евакуйовуватимуть до Запоріжжя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!