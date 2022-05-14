Розгром морпіхів Росії на Запоріжжі та понад мільярд на розвідку: основне за 80 день війни

В Україні станом на 14 травня триває вже 80 день повномасштабної війни. Наші Збройні Сили продовжують давати активну відсіч російським окупантам.

Сьогодні кожен українець старається для того, щоб наблизити перемогу над ворогом. Про головні події 14 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Суд над окупантами, всі кораблі Чорноморського флоту вийшли в море: основне за 79 день війни

06:12 Український уряд виділить на підтримку нашої розвідки понад мільярд гривень. Відповідне розпорядження вже готове. Залишилося лише дочекатися на ухвалення рішення.

06:00 У Міноборони опублікували відеодайджест головних подій 79-го дня війни:

ЗСУ у бою вже використовують американські гаубиці М777;

Володимир Зеленський нагородив 269 військових, 14 – посмертно;

на потреби українських військових Нацбанк перерахував понад 16,5 мільярда гривень;

РНБО створила сайт "Окупант", де росіяни можуть отримати дані про рідних, яких взяли у полон;

від початку війни Росії проти України нашим військовим надійшли майже 11 тисяч автомобілів;

у межах ініціативи United24 наша країна вже отримала понад 25 мільйонів доларів.

05:18 Українські військові частіше використовують техніку ефективніше, ніж ті країни, які нам її постачають. На цьому наголосив екскомандир одного з добровольчих полків України Максим Жорін.

04:03 Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначив, що розпочалася третя фаза війни Росії проти України. Про це свідчить те, що російські війська поступово готуються до припинення наступу. Натомість вони перейдуть до оборони рубежів.

03:07 На Запоріжжі "Азов" розгромив морську піхоту росіян. Зауважимо, що вона від полку вже отримувала добрячої прочуханки на Київщині.

01:08 Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав військових, які боронять Україну. Він наголосив на тому, що наші бійці показують героїзм на усіх напрямках.

00:25 У Міністерстві оборони зазначили, що готуються забезпечувати 1 мільйон військових. Про це заявив Олексій Резніков.