В Україні 80 населених пунктів – без електрики: оголосили штормове попередження

18 червня 2021 , 11:21
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Джерело:

ДСНС

Південь та Схід України 18 червня охоплять потужні грози, град та шквальний вітер. Рятувальники вже оголосили штормове попередження.

Так, рівень небезпечності – жовтий. Вітер сягатиме аж 15 – 20 метрів за секунду.

До речі Дніпро пішло під воду: місто затопила шалена злива

Десятки населених пунктів – без електрики

Оскільки спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, знеструмило 80 населених пунктів у 5 областях:

  • Дніпропетровська – 36,
  • Кіровоградська – 24,
  • Донецька – 16,
  • Київська – 2,
  • Сумська – 2.

Наразі бригади обленерго проводять ремонт, щоб відновити електропостачання.

Якою буде погода 18 червня

П'ятниця обіцяє бути спекотною. Однак на Сході та Півдні й надалі триматимуться дощі. Можливі навіть сильні грози та град.

Опади прогнозують у Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій,  Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Зверніть увагу! Наслідки негоди подекуди вже відчутні. Наприклад, крім Дніпра, затопило окупований Донецьк. Люди та транспорт опинились "у пастці".
Автор: Ольга Музика