В Україні 80 населених пунктів – без електрики: оголосили штормове попередження

Південь та Схід України 18 червня охоплять потужні грози, град та шквальний вітер. Рятувальники вже оголосили штормове попередження.

Так, рівень небезпечності – жовтий. Вітер сягатиме аж 15 – 20 метрів за секунду.

До речі Дніпро пішло під воду: місто затопила шалена злива

Десятки населених пунктів – без електрики

Оскільки спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, знеструмило 80 населених пунктів у 5 областях:

Дніпропетровська – 36,

Кіровоградська – 24,

Донецька – 16,

Київська – 2,

Сумська – 2.

Наразі бригади обленерго проводять ремонт, щоб відновити електропостачання.