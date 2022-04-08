80% українців відчувають гордість за свою державу, – "Рейтинг"

8 квітня 2022 , 20:50
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Джерело:

Соціологічна група "Рейтинг"

8 квітня 2022 соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати восьмого опитування українців в умовах війни. Одне із питань стосувалося емоцій, які відчувають респонденти, думаючи про Україну.

Результати опитування, проведеного 6 квітня 2022 року, свідчать, що найпоширенішим настроєм серед населення є гордість за Україну. 

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Для порівняння, у серпні 2021 року 34% опитаних зазначали, що відчувають гордість за державу, сьогодні це відчуття присутнє серед 80% респондентів.

Інші настрої серед українців:

  • сум щодо України відчувають 32% опитаних,
  • радість – 20%,
  • страх – 16%,
  • гнів – 11%,
  • зацікавленість – 6%.

Водночас такі емоції як байдужість та сором щодо України практично відсутні.


80% українців відчувають гордість за свою державу / Інфографіка "Рейтинг"

Як розподілилися настрої за регіонами України 

Емоція гордості за Україну є домінуючою серед усіх респондентів, незалежно від віку чи регіону проживання. Утім, позитивні почуття, такі як радість, більше притаманні мешканцям центральних регіонів. Страх за Україну сьогодні найчастіше фіксується серед жителів Сходу.

Автор: Юлія Бабич