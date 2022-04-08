80% українців відчувають гордість за свою державу, – "Рейтинг"

8 квітня 2022 соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати восьмого опитування українців в умовах війни. Одне із питань стосувалося емоцій, які відчувають респонденти, думаючи про Україну.

Результати опитування, проведеного 6 квітня 2022 року, свідчать, що найпоширенішим настроєм серед населення є гордість за Україну.

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Для порівняння, у серпні 2021 року 34% опитаних зазначали, що відчувають гордість за державу, сьогодні це відчуття присутнє серед 80% респондентів.

Інші настрої серед українців:

сум щодо України відчувають 32% опитаних,

радість – 20%,

страх – 16%,

гнів – 11%,

зацікавленість – 6%.

Водночас такі емоції як байдужість та сором щодо України практично відсутні.



80% українців відчувають гордість за свою державу / Інфографіка "Рейтинг"

Як розподілилися настрої за регіонами України

Емоція гордості за Україну є домінуючою серед усіх респондентів, незалежно від віку чи регіону проживання. Утім, позитивні почуття, такі як радість, більше притаманні мешканцям центральних регіонів. Страх за Україну сьогодні найчастіше фіксується серед жителів Сходу.