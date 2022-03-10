80% українців якимось чином допомагають у захисті України
Джерело:Соціологічна група "Рейтинг"
Як тільки Росія напала на Україну, більшість людей відклали свої звичні справи та кинулися допомагати у боротьбі проти окупантів хто як може.
Відтак 80% українців якимось чином допомагають у захисті України, про що свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг" у період 8 – 9 березня.
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Як українці допомагають
- 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери;
- 37% допомагають фінансово;
- ще 18% беруть участь в інформаційному супротиві;
- 12% продовжують працювати в критичній інфраструктурі;
- 10% українців є учасниками територіальної оборони.
Важливо, що 91% українців відчувають надію, думаючи про ситуацію в країні, а 92% переконані, що Україні вдасться відбити напад Росії.
Репрезентативне опитування провели серед 1 200 дорослих українців методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка – не більше 2,8%.
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