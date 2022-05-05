810 квартир у 32 багатоповерхівках поруйновані: наслідки ранкового обстрілу Краматорська

Російські війська вранці 5 травня завдали авіаракетного удару по Краматорську. Внаслідок нелюдської атаки 810 квартир у 32 багатоповерхівках міста пошкоджені.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що окупанти цілеспрямовано завдали удару по цивільним. Своєчасна евакуація врятувала десятки життів, якби не вона – кількість жертв була б величезною. Він вкотре закликав всіх подбати про своє життя та евакуюватися з області.

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Немає жодного загиблого, але 25 людей поранені, написав Павло Кириленко. У 5 багатоповерхівках відсутня електрика, а у 15 – газ, над відновленням працюють. Крім багатоповерхівок, за його словами, пошкоджено також:

6 приватних будинків;

2 школи;

дитсадок;

медичний заклад;

котельню;

декілька підприємств та торговельних закладів.

Зокрема, окупанти у Краматорську обстріляли цехи найбільшого українського виробника литих і кованих виробів для металургії ПАТ "Енергомашспецсталь".

Руйнування, завдані росіянами Краматорську / Фото Донецької ОВА

Удари росіян по Донеччині

У пошкоджених будинках в Краматорську наразі проживає не більше, ніж 10% від звичної кількості мешканців. Евакуація рятує життя!

За інформацією Павла Кириленка, вранці 5 травня росіяни здійснили масовий обстріл по всій лінії фронту та завдали ракетних ударів по містах, розташованих у тилу.

Внаслідок нічного обстрілу Часового Яру щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків. Водночас під вогнем Градів опинилася Авдіївка, де окупанти пошкодили 3 будинки й перебили лінію електропередач.

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Періодично ворог обстрілює Мар'їнку, за даними голови Донецької ОВА, росіяни застосовують запалювальні касети. Поодинокі обстріли – на Світлодарському напрямку, на щастя, без жертв.

Зауважте, що ціль окупантів досі незмінна – встановити контроль над Краматорськом та Сєвєродонецьком. Проте Збройні Сили України не дозволяють російським загарбникам виконувати свої плани.

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