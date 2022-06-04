83-річний яхтсмен з Японії став найстаршою людиною, яка самостійно переплила Тихий океан

Кеніті Хоріе – японський яхтсмен-одинак. І він один із тих, хто на власному прикладі доводить, що цифри – умовність. Тож у свої 83 роки він самостійно переплив Тихий океан, встановивши рекорд.

Відомо, що яхтсменові встановити світовий рекорд вдалось 4 червня. Він став найстаршим у світі яхтсменом-одинаком, який переплив Тихий океан.

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Подорож тривала понад два місяці

Хоріе прибув до півострова Кіі, що на заході Японії, о 02:39. Це 83-річний яхтсмен зробив після понад двох місяців плавання.

Не дозволяйте своїм мріям залишатися мріями. Поставте собі за мету і працюйте над її досягненням, і на вас чекає прекрасне життя,

– наголосив він.

Чоловік для підкорення Тихого океану вибрав 990-кілограмовий та майже шестиметровий вітрильний човен Suntory Mermaid III. На ньому він вирушив із Сан-Франциско, що у штаті Каліфорнія, 27 березня.

Яхтсмен зізнається, що бували у цій подорожі складні проміжки шляху. Але він зберігав спокій, адже мав можливість щоденно підтримувати зв'язок з рідними. Їм він телефонував за допомогою супутникового телефона. Хоріе додав, що його сім'я б дуже хвилювалась, якби він бодай раз на день не давав про себе чути.

Зауважимо, що під час подорожі Хоріе до портів не заходив. 16 квітня його помітили біля гавайського острова Оаху.

Кеніті Хоріе – найвідоміший яхтсмен Японії

Для яхтсмена це не перша його подорож Тихим океаном. Ще у 1962 році, коли 23-річний Хоріе був продавцем автозапчастин, він здійснив безперервну мандрівку через Тихий океан. Тоді він плив з Японії до Каліфорнії.



У 1962 році Хоріе вже вирушав у подорож Тихим океаном / Фото AP

У мене була впевненість, що я впораюся – я просто хотів прийняти виклик,

– сказав Хоріе.

Тоді він розповідав, що часом його долала тривога. Особливо, коли починались шторми. А все тому, що на його борту було лише радіо. Про GPS у ті часи, ясна річ, мови й бути не могло.

Відпливав з порту Нісіномія 12 травня він незаконно. Дозволів на це чоловік тоді не отримав. Сама ж мандрівка тривала 94 дні. З продовольства, до слова, у нього були лише консерви та рис. А прибув він до США без паспорта, а також коштів.

І хоч документів у нього при собі не було, тодішній мер Сан-Франциско Джордж Крістофер надав відчайдушному яхтсмену візу.

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