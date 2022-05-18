Вибухи в містах, ворог переходить до оборони на Півдні: основне за 84 день війни

Українська армія вже 84 дні протистоїть російській навалі. Наші військові щодня демонструють світу мужність та незламність українців.

Так, сьогодні ми стали ще на один день ближче до перемоги. Тож 24 канал зібрав основні події 84 дня війни в Україні.

Актуально У Миколаївській та Херсонській областях ворог облаштовує позиції і переходить до оборони

06:05 Канада ввела заборону на в'їзд росіянам, які потрапили в санкційні списки. Мовиться про близько тисячі осіб, серед яких – і президент Володимир Путін.

06:05 Партизанський рух продовжує активно діяти в тимчасово окупованому Мелітополі. Було знищено 2 російських військових високого рангу.

06:03 У багатьох українських областях пролунали сигнали про повітряну небезпеку. У соцмережах місцеві жителі повідомили про те, що вибухи чули в Дніпрі, на Одещині, а також в Миколаєві.

05:22 США та Європа розробляють маршрути вивезення українського зерна, адже порти Півдня заблоковані Росією. Питанням займається особисто державний секретар Ентоні Блінкен. Мета Вашингтона – запобігти світовій продовольчій кризі.

03:38 Вороги не можуть просунутись на Півдні, отож вони переходять до оборони на Херсонщині та Миколаївщині. При цьому загарбники обстрілюють українські позиції з мінометів та ствольної артилерії.

03:18 В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про успіхи за добу. Наші воїни атакували 110 позицій окупантів. Вони знищили понад сотню ворогів та 26 одиниць техніки.

02:51 Чергові "хлопки" чули в Бєлгородській області. Відео опублікували в мережі місцеві жителі, вони припустили, що це "робота ракетно-космічних сил Росії", як і раніше їм пояснювала влада.

01:35 У своєму зверненні до українців президент Зеленський наголосив, що евакуаційна місія з "Азовсталі" досі триває. За словами глави держави, евакуацією займаються розвідники та військові.

00:26 Окупанти відкрили вогонь по Мерефі, що на Харківщині. Під обстріл потрапили кілька десятків житлових будинків, високовольтна лінія та автівки.

00:01 Через зруйноване водопостачання в Маріуполі можливий розвиток небезпечний інфекційних захворювань. Зокрема, ВООЗ попереджає про загрозу холери.