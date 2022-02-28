84 країни та 13 міжнародних організацій: Україна мобілізувала антипутінську коаліцію

Українські дипломати мобілізували антипутінську коаліцію. Зокрема до неї увійшли понад 80 країни та понад десяток міжнародних організацій.

Відповідна інформація з'явилась у телеграмі Держспецзв'язку з посиланням на очільника МЗС України. Про це повідомили о 10 годині 28 лютого.

Зауважте Мешканці окупованого Бердянська вийшли співати український гімн під стіни міської ради – відео

Десятки країн та міжнародні організації увійшли в антипутінську коаліцію

Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України у Народній війні проти російського вторгнення. Нині до неї входять 84 країни та 13 міжнародних організацій,

– заявив Дмитро Кулеба.

Дипломат пригадав, що Росія зазнає нечуваних втрат й це тільки початок.

Ба більше, за перші 100 годин оборони дипломатія України мобілізувала понад 1 мільярд доларів допомоги партнерів.

Ці гроші потрібні на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для наших сил оборони.



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.