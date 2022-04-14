84-річний дідусь із Запоріжжя на старенькому авто вивіз родину з-під обстрілів
Джерело:UNICEF Ukraine
Дідусю із Запоріжжя вдалось вивезти свою родину в Івано-Франківськ. 84-річний українець вперше у житті подолав за кермом автомобіля таку відстань.
Щоб врятувати свою родину із-під ворожих обстрілів у маленькому селі Степове Запорізької області, Валентин Миколайович проїхав за кермом старенького авто декілька діб.
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Раніше відео із дідусем, який на руках тримає свою внучку облетіло всі соцмережі. Тепер про зворушливу історію 84-річного чоловіка розповіли у UNICEF Ukraine.
Дідусь із Запоріжжя врятував свою родину з-під обстрілів
Родині довелось майже місяць ховатись від бомбардувань у підвалі будинку в селі Степове Запорізької області. У сім'ї закінчувались запаси харчів. Тож 84-річний Валентин Миколайович – єдиний водій у родині – повіз рідних до Івано-Франківська.
Першу зупинку родина зробила у центрі для біженців у Запоріжжі. Саме там фотограф і зробив відео та фото дідуся, який колише свою 6-місячну внучку Ізабеллу.
Я у дитинстві грав патронами, та не хочу, щоб у моїх онуків було таке саме дитинство,
– розповів Валентин Миколайович.
Завдяки Валентину Миколайовичу, багатодітна родина із песиком добралась у безпечне місце на Заході. Стареньким авто він вивіз в Івано-Франківськ своїх 3 онуків, невістку Марію, сина та собачку.
Зараз уся родина нарешті в безпеці. Однак, на жаль, вони не знають, чи зможуть колись повернутись додому.
Дідусь із Запоріжжя вивіз родину з-під обстрілів / UNICEF Ukraine