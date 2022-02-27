85 годин оборони – залякувати українців марно: Резніков і Зеленський зробили спільне фото

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков опублікували спільне фото. Вони нагадали, що післязавтра вже весна, а Україна обов'язково переможе.

Міноборони опублікували фото, на якому Зеленський та Резніков усміхаються обійнявшись. Вони порадили ворогу піти "у відомому напрямку".

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Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна. Україна – переможе. Вже перемагає!,

– заявили в Міноборони.

Текст публікації:

"85 годин оборони.

Залякувати українців – марно.

Зламати наших захисників і захисниць – не вийде.

Змусити нас здати столицю – тим більше.

Надзвичайно важкі години. Але вони минуть.

Післязавтра – вже весна.

Україна – переможе. Вже перемагає!

Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку.

Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно.

Тримаймо стрій!"



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