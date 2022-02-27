85 годин оборони – залякувати українців марно: Резніков і Зеленський зробили спільне фото
Джерело:Міністерство оборони України
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков опублікували спільне фото. Вони нагадали, що післязавтра вже весна, а Україна обов'язково переможе.
Міноборони опублікували фото, на якому Зеленський та Резніков усміхаються обійнявшись. Вони порадили ворогу піти "у відомому напрямку".
До теми Противник видихнувся, – Арестович про російські війська
Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна. Україна – переможе. Вже перемагає!,
– заявили в Міноборони.
Текст публікації:
"85 годин оборони.
Залякувати українців – марно.
Зламати наших захисників і захисниць – не вийде.
Змусити нас здати столицю – тим більше.
Надзвичайно важкі години. Але вони минуть.
Післязавтра – вже весна.
Україна – переможе. Вже перемагає!
Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку.
Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно.
Тримаймо стрій!"
ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.