85 годин оборони – залякувати українців марно: Резніков і Зеленський зробили спільне фото

27 лютого 2022 , 18:53
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Джерело:

Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков опублікували спільне фото. Вони нагадали, що післязавтра вже весна, а Україна обов'язково переможе.

Міноборони опублікували фото, на якому Зеленський та Резніков усміхаються обійнявшись. Вони порадили ворогу піти "у відомому напрямку".

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Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна. Україна – переможе. Вже перемагає!,
– заявили в Міноборони.

Текст публікації:

"85 годин оборони.
Залякувати українців – марно.
Зламати наших захисників і захисниць – не вийде.
Змусити нас здати столицю – тим більше.
Надзвичайно важкі години. Але вони минуть.
Післязавтра – вже весна.
Україна – переможе. Вже перемагає!
Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку.
Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно.
Тримаймо стрій!"


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Автор: Анастасія Кушпіт