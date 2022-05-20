Нові докази звірств росіян і вдале форсування річки ЗСУ: основне за 86 день війни
Вже 86-ий день українська армія дає відсіч загарбникам. Наші оборонці руйнують плани противника та ефективно ліквідовують ворогів.
Найважливіші події дня 24 канал зібрав в одному матеріалі. Читайте про успіхи ЗСУ та невдачі ворога, а також боротьбу на міжнародній арені.
До теми ЗСУ звільнили 23 міста й села на Харківщині, суд над першим окупантом: основне за 85 день війни
05:54 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вдалося успішно форсувати річку. Завдяки цьому вони можуть "підвісити Ізюмське угруповання росіян на тонкій нитці".
05:13 З'явилися нові докази звірств, які коїли російські окупанти, поки їх не вибили з Київщини. Зокрема, оприлюднили відео очевидців, на яких видно момент, перед тим, як розстріляли полонених.
Росіяни кидають на землю полонених у Бучі: дивіться відео
Коптером зняли Бучу 5 березня: дивіться відео
04:44 Російські окупанти вночі обстріляли Криворізький район, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів ворога двоє людей зазнали поранень.
03:02 Збройні Сили України за добу, 19 травня, завдали великих втрат ворогу. Зокрема:
Втрати російських окупантів на Півдні України за 19 травня
Завдяки цьому вдалося знищити:
- черговий склад боєприпасів на Херсонщині;
- два танки Т-72, самохідну артустановку;
- гаубицю;
- дві реактивні системи залпового вогню "Град";
- зенітно-ракетний комплекс "ТОР";
- броньовану та автотехніку;
- 40 російських військових.
Втрати окупантів на Сході України за 19 травня
За добу, 19 травня, бійці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 8 танків;
- 14 одиниць бойової броньованої техніки;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
00:34 Очільник Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що по Бахмуту 19 травня було багато влучань. Росіяни завдали 6 ударів – це ракетні та авіаційні напади. На щастя, люди – живі-здорові. Вони перебували в укриттях.