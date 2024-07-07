Біля Алушти була пожежа, росіяни били по Павлограду: хронологія 865 дня війни
В Україні триває 865 доба повномасштабного вторгнення Росії. Збройні Сили продовжують вести боротьбу проти російського загарбника по всій лінії фронту.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 7 липня – розповідає 24 Канал.
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Вночі у Криму між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району чули потужний вибух. Там загорівся газороздільний вузол. Російські ЗМІ заявляють, що причиною вибуху могла буцімто стати аварія на мережі. Вночі о 00:38 у Павлограді Дніпропетровської області кілька разів лунали вибухи. Повітряні сили писали про загрозу ударів балістикою. Моніторингові канали повідомляють, що по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М". Ймовірно, пуски було здійснено з Воронезької області. Посольство України в Болгарії відповіло на пропозицію про посередництво у переговорах з Росією. У повідомленні дипломатичної установи закликають Болгарію не використовувати тему війни у політичних цілях. Лише спільними зусиллями світова спільнота може і має примусити агресора припинити загарбницьку війну та відновити мир. Відновлення безпеки можливе виключно через об'єднання зусиль, Українське посольство також висловило вдячність за підтримку з боку Болгарії, включаючи політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та оборонну допомогу, підкресливши, що це є значним внеском у спільну перемогу і підтвердженням дружніх українсько-болгарських відносин.
Пожежа в Алушті
Вибухи у Павлограді
– зазначається у повідомленні.
Вночі у Криму між селищами Малий Маяк і Виноградний Алуштинського району чули потужний вибух. Там загорівся газороздільний вузол.Внаслідок пожежі на газороздільному вузлі в Алушті можливе повне відключення газопостачання. Станом на 2014 рік у місті проживало майже 30 тисяч людей.
Російські ЗМІ заявляють, що причиною вибуху могла буцімто стати аварія на мережі.
Вночі о 00:38 у Павлограді Дніпропетровської області кілька разів лунали вибухи. Повітряні сили писали про загрозу ударів балістикою.
Моніторингові канали повідомляють, що по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М". Ймовірно, пуски було здійснено з Воронезької області.
Посольство України в Болгарії відповіло на пропозицію про посередництво у переговорах з Росією. У повідомленні дипломатичної установи закликають Болгарію не використовувати тему війни у політичних цілях.
Лише спільними зусиллями світова спільнота може і має примусити агресора припинити загарбницьку війну та відновити мир. Відновлення безпеки можливе виключно через об'єднання зусиль,
Українське посольство також висловило вдячність за підтримку з боку Болгарії, включаючи політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та оборонну допомогу, підкресливши, що це є значним внеском у спільну перемогу і підтвердженням дружніх українсько-болгарських відносин.