Біля Алушти була пожежа, росіяни били по Павлограду: хронологія 865 дня війни

06:02, 07 липня

Посольство України в Болгарії відповіло на пропозицію про посередництво у переговорах з Росією. У повідомленні дипломатичної установи закликають Болгарію не використовувати тему війни у політичних цілях.

Лише спільними зусиллями світова спільнота може і має примусити агресора припинити загарбницьку війну та відновити мир. Відновлення безпеки можливе виключно через об'єднання зусиль,

– зазначається у повідомленні.

Українське посольство також висловило вдячність за підтримку з боку Болгарії, включаючи політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та оборонну допомогу, підкресливши, що це є значним внеском у спільну перемогу і підтвердженням дружніх українсько-болгарських відносин.