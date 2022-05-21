Евакуація з Луганщини та десятки знищених окупантів на Півдні: основне за 87 день війни

Триває 87 день протистояння українського народу російським загарбникам. Кожного дня наші захисники наближають перемогу України.

Про ключові події суботи, 21 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:31 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, якого озброєння наразі бракує Україні. З його слів, нашим захисникам усе ще потрібно більше важкого озброєння. Воно, підкреслює глава ОП, здатне врятувати життя.

03:39 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила про те, що зараз існує ракетна небезпека по всій Україні. Втім, найгарячіше зараз саме на Сході, адже там російські військові намагаються оточити ЗСУ.

02:30 В оперативному командуванні "Південь" опублікували втрати ворога за минулу добу на Півдні. Так, упродовж 20 травня ЗСУ вдалося знищити:

36 ворожих військових,

3 танки Т-72,

РСЗВ "Град",

автомобільну техніку.

02:07 В оперативному командуванні "Північ" з'явилося чергове зведення. У ньому зазначають, що упродовж минулої доби окупанти обстрілювали як військових, так і цивільних. Причому робили це по 70 разів на добу.

00:34 На Луганщині вдалося евакуювати 38 людей. Відомо, що серед них – 12 дітей. Про це розповів глава ОВА Сергій Гайдай. Вивезли людей з Білогорівки, Лисичанська, а також Сєвєродонецька.