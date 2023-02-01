Ноги нарешті звикли до дороги: 9 день марафону чеха на Донбас
Станом на ранок 1 лютого волонтер з Чехії Петро вже минає Тернопіль. Невдовзі чоловік планує перетнути позначку у 400 пройдених кілометрів. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.
Шлях через поле під час граду
Сьогодні я вже минаю Тернопіль. Далі – Хмельницький. Попереду ще багато кілометрів, але я впевнено рухаюся вперед.
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Мої ноги нарешті звикли проходити таку відстань кожного дня. Сьогодні я вперше прокинувся без болю. Звиклося. Залишається лише біль у коліні.
Учора я йшов близько 10–12 кілометрів дорогою через поле. Вітер був такий сильний, що задував вуха. А потім до нього ще град на додачу.
Було приємно, що люди дорогою зупинялися на автомобілях й пропонували мене підвезти. Дуже багато машин зупинялося, але я всім відмовляв і казав, що маю йти пішки.
Люди дивувалися, коли чули, куди я йду. Але бажали мені успіху.
Коли заходжу кудись на каву, то грошей з мене не беруть. Вчора смачною солянкою пригостили. Світ не без добрих людей, а в Україні – їх дуже багато.
Петро вже минає Тернопіль / Фото волонтера
Збір рухається повільно
Станом на ранок 1 лютого мені вдалося зібрати 74 911 крон, 19 876 гривень та 33 євро. Насправді це дуже мало. У планах в мене була набагато більша сума – 1,5 мільйона крон. Тому прошу всіх активніше долучатися до збору.Зверніть увагу! Петро їздить на фронт волонтером з перших тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. На 12 місяці війни донатів стало менше, отож волонтер йде пішки через всю країну, щоб привернути увагу й зібрати більше грошей для українських військових.
Фінансово підтримати ініціативу можна – за посиланням.
Переказати гроші на картку – 4790 7299 1942 5850 (Іван Шманьо).