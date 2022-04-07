З 9 напрямків, де наступав противник, лишилося 2,5, – Арестович

7 квітня 2022 , 11:45
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Російські окупанти від початку війни проти України наступали одразу на 9 напрямках. Зараз же їх залишилося лише 2,5.

Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович під час свіжого брифінгу 7 квітня, передає 24 канал.

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За словами Арестовича, окупанти наразі наступають:

  • у зоні ООС, на Луганщині,
  • у Маріуполі,
  • на Херсонщині. 

Щодо останнього, то там ворог ще донедавна намагався наступати, але зараз перебуває в обороні.

Наші повітряні сили продовжують нищити засоби повітряного нападу противника, зокрема безпілотники. Протягом минулої доби вдалося збити декілька літаків, вертольотів та крилатих ракет,
– констатував Арестович.

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Свіжий брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео

 

Автор: Альона Захарова