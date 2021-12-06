9 областей з червоної зони незабаром переведуть у жовту
Джерело:Кабінет Міністрів України
Найближчим часом з червоного рівня епіднебезпеки можуть вийти 9 регіонів України. У цих областях покращується ситуація з коронавірусом, тому їх переведуть у жовту зону карантину.
Уряд також нагадує, що з 6 грудня починають діяти посилені правила карантину у жовтих зонах. Зокрема, у 100% колективів та відвідувачів будуть вимагати вакцинації хоча б однією дозою.
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Відвідувати масові заходи, працювати кінотеатрам, театрам, закладам громадського харчування та спортзалам можна буде лише за наявності у 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення,
– повідомляє Кабмін.
Міністерство внутрішніх справ України наголошує, що представники закладів на вході мають перевіряти QR-коди, скануючи їх у додатку Дія. Дотримання правил перевірятиме поліція.
Ситуація з пандемією в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв про покращення епідемічної ситуації в Україні. Він також попередив про ймовірність нової хвилі епідемії COVID-19. За тиждень із 29 листопада до 5 грудня в Україні зробили близько 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19. МОЗ також розширило жовту зону адаптивного карантину, до неї увійшла Закарпатська область. Помаранчеву зону скоротили до одного регіону.
Нові обмеження
- Згідно із посиленими карантинними правилами жовтої зони, люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки матимуть певні обмеження.
- Вони не зможуть взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів. Також їм не можна відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни; для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.
- Водночас без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.
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