9 регіонів переходять у жовту карантинну зону: перелік

6 грудня 2021 , 15:17
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Джерело:

телеграм-канал Олега Немчінова

У жовту зону карантину повертаються одразу 9 регіонів України. Посилені обмеження там скасують вже з опівночі 7 грудня.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона збиралася на позачергове засідання 6 грудня.

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У жовту зону повертаються такі регіони:

  • Донеччина;
  • Дніпропетровщина;
  • Івано-Франківщина;
  • Луганщина;
  • Львівщина;
  • Одещина;
  • Рівненщина;
  • Херсонщина;
  • місто Київ (не область).

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Автор: Ірина Буртик