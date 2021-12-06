9 регіонів переходять у жовту карантинну зону: перелік
6 грудня 2021 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олега Немчінова
У жовту зону карантину повертаються одразу 9 регіонів України. Посилені обмеження там скасують вже з опівночі 7 грудня.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона збиралася на позачергове засідання 6 грудня.
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У жовту зону повертаються такі регіони:
- Донеччина;
- Дніпропетровщина;
- Івано-Франківщина;
- Луганщина;
- Львівщина;
- Одещина;
- Рівненщина;
- Херсонщина;
- місто Київ (не область).
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