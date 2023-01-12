Значний дефіцит: у 9 областях України ввели аварійні відключення світла
Джерело:Укренерго
Станом на 12 січня в енергосистемі України триває значний дефіцит потужності. А холодна морозна погода сприяє зростанню споживання.
Внаслідок цього енергетикам довелось запровадити аварійні відключення. Тому наразі графіки не діють у декількох областях.
До теми Відключення світла в Україні 12 січня: графіки та перелік міст
Яка ситуація зі світлом в Україні
Зранку 12 січня Укренерго застосували аварійні відключення світла у 9 областях України, оскільки було перевищено ліміти споживання.Важливо! Для дотримання лімітів обленерго складають і застосовують графіки планових відключень. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.
Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії,
– наголосили в Укренерго.
Також енергетики закликали українців користуватися енергоємними приладами почергово, оскільки це знизить навантаження на енергосистему та зменшить необхідність застосування аварійних відключень.
Відключення світла в Україні: останні новини
- 10 січня через низьку температуру та сильний вітер в Укренерго зафіксували значне підвищення використання світла.
- Обсяги споживання електроенергії у Києві зросли. Через це, а також похолодання, можуть вимикати світло у "сірих зонах" графіка.
- А у прифронтових регіонах на Сході та Півдні країни ситуація зі світлом складна. Там російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення та електромережі.