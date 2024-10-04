Жорстоко поводилися з військовополоненими: 9 працівникам колонії окупантів оголосили підозру

Прокурори повідомили підозру 9 працівникам колонії окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області. Вони жорстоко поводилися з українськими військовополоненими.

Примітно, що працівниками цієї колонії є громадяни України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

До теми 80% випадків скоєно цьогоріч: росіяни стратили на полі бою 93 бійців ЗСУ, – Офіс генпрокурора

Що відомо про підозру, яку оголосили працівникам ворожої колонії

За даними слідства, підозрювані обіймали псевдопосади інспекторів і чергових помічників у так званій "Калінінській виправній колонії державної служби виконання покарання міністерства юстиції ДНР". Ця установа була створена у вересні 2014 року на базі колишньої Калінінської виправної колонії № 27, що входила до складу Державної пенітенціарної служби України та перебувала в Горлівці. З моменту заснування колонія слугувала місцем утримання осіб, які були незаконно засуджені самопроголошеними судовими органами терористичного угруповання "ДНР".



З 24 лютого по травень 2022 року під час збройного протистояння у Маріуполі між військовими підрозділами України та збройними силами Росії та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями з "ДНР" та "ЛНР" низка українських військовослужбовців потрапила в полон до ворога.



Після цього наших захисників доставляли у тому числі до "Калінінської виправної колонії державної служби виконання покарання міністерства юстиції ДНР".

Підозрювані застосовували до військовополонених фізичне та психологічне насильство, починаючи з моменту їх прибуття в установу. Співробітники так званої колонії жорстоко поводилися з полоненими військовослужбовцями ЗСУ, вчиняли стосовно них дії, які ображають особисту честь і гідність особи,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі досудове розслідування стосовно цієї справи здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.