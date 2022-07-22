Віддала всі гроші з дня народження: як 9-річна дівчинка з Закарпаття підтримала ЗСУ

До перемоги у війні долучаються й наймолодші українці. Так, 9-річна Ліда з Мукачева віддала військовим всі гроші, які їй подарували на день народження.

Головне бажання дівчинки на день народження – це мир в Україні. Тому вона вирішила докластися до перемоги над російським агресором.

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Ліда віддала на ЗСУ 6 тисяч гривень та 40 євро

Днями у моєї донечки був день народження і перед нею постала дилема – які ж подарунки вона хоче отримати? Трохи подумавши, вона зайшла до кухні зі словами: "Мамо, найбільше, що я хочу – мир і закінчення війни нашою перемогою",

– розповіла мама Ліди.

То ж Ліда попросила, аби гості дарували їй гроші, які вона віддасть на Збройні Сили України. Так, дівчинці вдалося зібрати 6 000 гривень та 40 євро. Половину цієї суми іменинниця віддала для поранених бійців у "Рух підтримки закарпатських військових", а решту – на автомобіль для військових.

Волонтери були дуже зворушені вчинком Ліди і подарували їй м'якого ведмедика.



9-річна дівчинка передала на ЗСУ гроші, які їй подарували на день народження / Фото Тані Вайд

Нагадаємо, що раніше гроші з дня народження та коляди на ЗСУ передав 10-річний Остап з Шепетівки. За 300 доларів родина хлопчика купила портативний зарядний пристрій для наших захисників. Остап розповів, що дуже сильно хотів наблизити перемогу України у війні, тому не пожалів всіх заощаджень.

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